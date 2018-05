Ralf será apresentado pelo Corinthians na quarta-feira

O volante Ralf será o primeiro reforço do Corinthians para a próxima temporada a ser apresentado oficialmente. O clube do Parque São Jorge confirmou que o ex-jogador do Barueri, que assinou contrato por três tempos, dará entrevista na sala de imprensa do Parque São Jorge na quarta-feira. Ele já passou por exames médicos e cardiológicos e foi aprovado.

Além de Ralf, o Corinthians já acertou as contratações de Tcheco, ex-Grêmio, e Danilo, que estava no Kashima Antlers, do Japão, para o meio-de-campo. O time do Parque São Jorge também terá o lateral-esquerdo Roberto Carlos e o meia-atacante Iarley em 2010.

Ralf tem 25 anos e terá a sua primeira chance em um clube grande do futebol brasileiro em 2010. Além do Barueri, ele já defendeu o Imperatriz, do Maranhão, XV de Jaú, Gama e Noroeste. No Corinthians, ele deverá disputar uma posição de volante com Marcelo Mattos, Jucilei, Marcelo Oliveira, Moradei e Edu.