Ramírez chega ao Flamengo na segunda O atacante paraguaio César Ramírez, 28 anos, deve se apresentar ao Flamengo na segunda-feira. Antes, porém, o jogador do Cerro Porteño, conhecido como "El Tigre", defenderá o Paraguai contra a Argentina, domingo, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Ramírez deve assinar contrato com o Flamengo por quatro meses. A negociação está bem adiantada, mas ainda faltam pequenos detalhes a serem concluídos. A diretoria rubro-negra tem pressa para fechar a contratação de um artilheiro. O time tem o pior ataque da competição - 26 gols em 23 rodadas.