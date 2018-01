Ramírez desfalca Flamengo por 20 dias O técnico Andrade contava com o atacante César Ramírez, conhecido como ?El Tigre?, para reforçar o Flamengo na partida contra o Corinthians, neste domingo, no estádio Luso-Brasileiro. Mas o jogador paraguaio desfalcará a equipe por pelo menos 20 dias. Ele sofreu contusão no joelho esquerdo no início do clássico contra o Fluminense, realizado na quarta-feira, em Volta Redonda, e será submetido a artroscopia. A operação, porém, somente será realizada no momento em que o Cerro Porteño, que detém seus direitos federativos, autorizar o procedimento. Obina é o mais cotado para substituí-lo. Andrade ainda tem mais problemas para armar a equipe. O volante Jônatas e seu reserva imediato, Diego Souza, vão desfalcar o time porque foram expulsos no clássico. Caso opte por escalar um time cauteloso, o treinador escolherá Robson para compor o meio-de-campo com Augusto Recife, Renato e Souza. Senão, Andrade pode escalar um Flamengo bem ofensivo, com dois homens de criação, Fellype Gabriel e Souza, recuando Renato para atuar ao lado de Augusto Recife na proteção à zaga. O ataque, nesse caso, seria formado por Josafá e Obina. Andrade testará a equipe com as duas formações nesta sexta, na Gávea. Antes disso, ele se nega a dar pistas sobre qual esquema escolherá. ?O mais importante é que estou vendo o Flamengo atuar com determinação e vontade?, declarou o técnico rubro-negro, invicto no cargo há sete jogos ? são cinco empates e duas vitórias. Venda - A diretoria do Flamengo informou, nesta quinta, que disponibilizou 3 mil ingressos de arquibancada verde, a R$ 15, para a torcida paulista. Os de cadeira especial, a R$ 30, também poderão ser comprados nos pontos de venda da empresa ?Ingresso Fácil?, em São Paulo.