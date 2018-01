Ramirez estréia sábado no Flamengo O atacante paraguaio César Ramirez, conhecido como El Tigre, retornou nesta quinta-feira do Paraguai, para onde viajou na última terça para conseguir o visto de trabalho no Brasil, mas não chegou a tempo de participar do treino coletivo do Flamengo, na Gávea. Fez apenas trabalho técnico. Apesar disso, tem estréia confirmada no jogo contra o São Caetano, sábado, no Rio. O técnico Andrade disse que vai escalar Ramirez, apesar de ele estar há mais de 40 dias sem jogar. ?O momento é de superação e conto com todos?, justificou o treinador, que ainda está invicto no cargo ? quatro empates e uma vitória.