Ramirez já conquistou a torcida do Fla O atacante paraguaio César Ramirez viveu um dia de ídolo na Gávea. Recém-chegado ao Flamengo, ele teve nesta segunda-feira seu nome gritado por alguns torcedores que assistiam ao treino do time para o clássico de quarta, contra o Fluminense, em Volta Redonda. Indagado sobre o duelo com o também estrangeiro Petkovic, do Fluminense, o atacante paraguaio do Flamengo emendou de primeira: ?Vai dar El Tigre?, disse César Ramirez, citando seu apelido. César Ramirez gostou de sua estréia no Flamengo. Contra o São Caetano, no sábado, ele fez um gol e sofreu um pênalti na vitória por 2 a 0. E ficou emocionado com o carinho da torcida flamenguista. ?Sei das minhas qualidades e espero me firmar aqui?, disse o atacante.