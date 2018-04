Ramírez pode fazer estreia na Ponte em clássico local

Candidato a dono da camisa 10 do time de Campinas, Ramírez concederá a primeira entrevista coletiva nesta sexta, no Estádio Moisés Lucarelli. Após isso, segue para Porto Feliz, onde o elenco faz pré-temporada. "Acho que ele precisará um dez dias para entrar no ritmo do restante do grupo", acredita o executivo de futebol Ocimar Bolicenho.

Como deve iniciar os treinos somente no sábado, o meia teria apenas oito dias de treino antes da estreia no Paulistão contra o Mogi Mirim, que acontece no domingo, dia 20, em Campinas. Na segunda rodada, os campineiros enfrentam o Corinthians. Por força de contrato, Ramírez não poderá estrear com seu clube de origem.

Ainda sem contar com o novo reforço, o técnico Guto Ferreira fará o primeiro teste com a Ponte, neste sábado, quando o time faz um jogo-treino contra o Red Bull, às 10 horas. Neste primeiro trabalho, o meia Wellington Bruno, emprestado pelo Flamengo, deve assumir o setor de criação.

Além de Ramírez, a Ponte também a aguarda a chegada do compatriota Christian Cueva, de 21 anos, que pertence à Universidad San Martin-PER. O jogador encontra dificuldades para conseguir o visto de trabalho no Brasil.