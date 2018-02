Ramirez pode voltar ao Fla no domingo O presidente do Flamengo, Márcio Braga, surpreendeu a todos nesta quinta no clube quando, de bermudas e meias, ?inventou? de cobrar pênaltis para o goleiro Diego. Enquanto os jogadores treinavam em metade do campo, no outro lado, o dirigente se divertiu. A boa notícia foi possibilidade de o atacante Ramirez poder retornar ao time no domingo contra o São Paulo. A insólita disputa começou quando o presidente do Flamengo provocou Diego, que estava cabisbaixo por causa das cobranças feitas pelos torcedores, após os dois gols sofridos na derrota para o Atlético-MG, por 2 a 1, na terça-feira. Mas, o jogador assegurou já ter superado as vaias e se mostrou confiante ante sua permanência como titular. Ao final do desafio, o goleiro defendeu dois pênaltis, levou dois gols e duas cobranças foram para fora. ?Estou treinando, comecei a treinar, porque já vi que esse campeonato será decidido nos pênaltis e, aqui, não tem um batedor melhor do que eu?, falou o presidente do Flamengo. Já o paraguaio Ramirez, o ?El Tigre?, que no dia 23 de setembro realizou uma artroscopia no joelho esquerdo, surpreendeu os médicos do Flamengo e existe a possibilidade que ele retorne ao time no domingo, contra o São Paulo. Inicialmente, a expectativa era a de que ele só tivesse condições de atuar no confronto contra o Vasco, no dia 22. ?A evolução no tratamento está sendo muito produtiva e isso nos dá a possibilidade de antecipar esta volta. No entanto, não queremos precipitar as coisas?, explicou o preparador-físico do Flamengo, Marcelo Martorelli. ? Temos alguns testes a fazer, como a participação dele no coletivo de sexta-feira.?