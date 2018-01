Ramirez, regularizado, estréia sábado O atacante paraguaio César Ramirez, conhecido como o El Tigre, estreará com a camisa do Flamengo contra o São Caetano, sábado, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Ele teve sua situação regularizada nesta segunda-feira na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já está à disposição do técnico Andrade, ainda invicto no cargo ? foram quatro empates e uma vitória. Ramirez viajará nesta terça à noite para o Paraguai. Retorna quinta-feira, tendo em mãos o visto de trabalho. O atacante, que ocupará a vaga de Obina, suspenso, declarou que dispensa o rótulo de salvador da pátria. ?Venho para somar. Fui contratado para fazer gols e tomara que eles saiam com urgência?, afirmou.