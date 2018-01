Ramon ameaça processar Levir Culpi O armador Ramon, do Atlético-MG, ameaçou nesta segunda-feira processar o técnico da equipe, Levir Culpi, que o chamou de "QI de alface" durante a partida com o Juventude, em Caxias do Sul, domingo, pela Copa Sul-Minas - na qual os mineiros derrotaram o adversário por 2 a 1, de virada, conseguindo a primeira vitória fora de casa na temporada. Levir comentava o afastamento de Ramon da equipe, ainda em Belo Horizonte, antes do jogo, por ter afrontado sua autoridade nos treinamentos para o confronto com a equipe gaúcha. Na verdade, quando o Alvinegro fazia um coletivo, quinta-feira passada, em seu centro de treinamentos, na região metropolitana de Belo Horizonte, o técnico e Ramon brigaram. De acordo com a diretoria do Atlético, Levir manteve o atleta entre os reservas, alegando que ele vinha de contusão e que ainda estava sem ritmo de jogo. Ramon não gostou e teria xingado o técnico, que o expulsou do campo e comunicou a indisciplina aos dirigentes. O presidente do Conselho Deliberativo do clube, Alexandre Kalil, apoiou Levir e suspendeu Ramon por tempo indeterminado. Mandou que ele passasse a treinar na Vila Olímpica, antigo CT do Atlético, "de 9h ao meio-dia e das 14h às 18h", já que tem contrato a cumprir. "Se conseguirmos negociá-lo, bem; se não, que ele fique lá, correndo, até surgir alguma proposta", disse Kalil. Antes do jogo com o Juventude, Levir foi questionado sobre o caso e disse que Ramon tinha "QI de alface". "Os filhos não respeitam os pais, os bandidos atiram na polícia e os jogadores não respeitam o técnico", afirmou Levir, referindo-se ao entrevero com o atleta. "Fiquei impressionado com a arrogância dele." Em Belo Horizonte, Ramon tentou cumprir o que determinou a diretoria nesta segunda-feira, mas foi impedido de treinar na Vila Olímpica porque não lhe providenciaram uniforme. E anunciou que poderá processar o treinador. "O que ele disse é grave e vou estudar o que fazer." Levir desembarcou pela manhã na capital com a delegação, que estava no Rio Grande do Sul, e não quis comentar mais o assunto.