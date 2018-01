Ramon ansioso para jogar 90 minutos O meia Ramon ainda não atuou 90 minutos com a camisa do Botafogo. Não por questões físicas ou por opção do técnico Paulo Bonamigo. Em sua estréia no Alvinegro contra o Friburguense, na terça-feira, o jogo foi interrompido antes de iniciar o segundo tempo por causa de sucessivos apagões no Estádio Eduardo Guinle, em Friburgo, na região serrana do Rio. Saiu de campo frustrado não somente pela paralisação do confronto como também pela sua discreta atuação. Com a ansiedade de um jovem revelado nas categorias de base do clube, Ramon, de 32 anos, disse estar pronto para jogar os dois tempos do clássico contra o Vasco, clube pelo qual guarda boas recordações profissionais. "Tive uma passagem feliz em São Januário. Conquistei títulos importantes, mas no momento defendo o Botafogo e vou fazer de tudo para a equipe sair de campo com os três pontos", declarou Ramon.