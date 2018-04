Ramon chega ao Flamengo elogiando Petkovic

"Por tudo que o Petkovic fez pelo clube, tem que respeitar. Tenho apenas 21 anos. Vim para somar. Eu vou procurar meu espaço. Quando tiver oportunidade, vou procurar fazer meu melhor, seja no lugar do Pet ou de outro jogador", afirmou Ramon, que foi emprestado por um ano pelo CSKA Moscou.

De volta ao futebol brasileiro, Ramon comemorou a chance de defender o Flamengo "Essa oportunidade é única. Vou procurar meus objetivos. Mostrar meu futebol que apresentei no Atlético-MG e na seleção sub-17. Jogar fora do Brasil é diferente. Amadureci muito", disse.

Com apenas 21 anos, Ramon iniciou a carreira no Atlético Mineiro e teve uma rápida passagem pelo Corinthians antes de se transferir para o CSKA Moscou. Na Rússia, ele também defendeu o Kryliya Sovetov, por empréstimo. "Sou um meia, que faz passes e assistências. No CSKA eu estava jogando mais recuado, mas no Flamengo vou jogar na minha posição e procurar fazer as minhas jogadas em direção ao gol", explicou.