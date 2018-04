Ramon comemora chance dada por Jorginho no Flamengo

RIO - Supostamente oferecido ao Vasco pelo Corinthians no pacote da proposta por Dedé, o lateral-esquerdo Ramon é o novo titular do Flamengo, onde atua emprestado pelo clube paulista. O jogador desbancou João Pulo, que não vinha agradando, e começará como titular o clássico deste domingo, contra o Fluminense, em Volta Redonda.

O jogo para o Flamengo não vale nada, uma vez que a equipe rubro-negra já está eliminada da Taça Rio e do Campeonato Carioca. Já o Fluminense ainda briga pela classificação às semifinais. Mesmo assim, é a equipe tricolor que deve entrar com time reserva, enquanto o Fla vai com o que tem de melhor.

"O Fluminense independente da equipe que vier, tem um elenco muito forte, último campeão Brasileiro, será um jogo bom para começarmos a ter um clima de decisão, pois quarta será um jogo dificílimo. Estamos prontos para a partida de domingo, será um jogo muito fechado, campo pequeno e teremos que ter concentração", disse Ramon.

O lateral comemorou a chance recebida do técnico Jorginho e quer corresponder. "Jorginho conversou comigo, chegou e falou que já me conhecia e me acompanhava há anos e confiava em mim. Isso foi importante para que eu acreditasse ainda mais na possibilidade de voltar a jogar. Estou feliz, confiante, bem fisicamente", disse ele.

A principal novidade na lista de relacionados pelo Flamengo é a presença do meia-atacante Carlos Eduardo. Na sexta, o clube afirmava que ele estava barrado pelo departamento médico.

Confira a lista de relacionados para a partida:

Goleiros: Felipe e Paulo Victor;

Zagueiros: Renato Santos, Gonzalez e Wallace;

Laterais: Léo Moura, Ramon e João Paulo;

Volantes: Amaral, Elias e Luiz Antônio;

Meias: Cleber Santana, Gabriel, Renato, Rodolfo e Carlos Eduardo;

Atacantes: Hernane, Rafinha e Nixon.