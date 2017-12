Ramón de Carranza: Braga bate Sevilla O Sporting de Braga ficou com a terceira colocação do tradicional torneio Ramón de Carranza ao bater o Sevilla por 2 a 1, neste sabádo, em Cádiz, na Espanha. O brasileiro Cesinha e Nunes marcaram os gols do time português. Antonio López descontou para o Sevilla, que jogou com os reservas. O volante Renato e o atacante Luís Fabiano entraram no segundo tempo. A decisão do torneio, entre Cádiz e Barcelona, será disputada neste domingo.