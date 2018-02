Ramon decide seguir no Fluminense Após ficar três dias sem treinar por não ter sido escalado pelo técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, na partida contra o Atlético-MG, domingo passado, o meia Ramon reviu a decisão de rescindir o contrato com o clube e participou do coletivo desta sexta-feira, para surpresa de todos nas Laranjeiras. No entanto, o atleta ainda não sabe se será titular no clássico com o Botafogo, domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Ricardo Gomes ressaltou a importância de Ramon para o Fluminense e negou qualquer desentendimento com o atleta. ?Nunca houve nada entre a gente e acredito que ele estará empenhado em ajudar o clube. Sua qualidade técnica é indiscutível, sempre falei isso?, disse o treinador. O encontro de Edmundo com a bola parece ser adiado a cada dia. A fase do atacante não é nada boa. Após se machucar durante o treino de quinta-feira, o atleta soube nesta sexta-feira que terá de ser submetido a cirurgia no joelho direito.