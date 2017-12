Ramon deve desfalcar Flu no sábado O meia Ramon deve continuar a desfalcar o Fluminense no Campeonato Carioca. No coletivo de hoje, ele saiu de campo com apenas 15 minutos, reclamando de um desconforto na coxa direita. Os médicos do Tricolor não quiseram fazer uma previsão, mas o atleta está praticamente fora da partida com o Americano, sábado, pelas semifinais da Taça Guanabara, equivalente ao primeiro turno da competição. E o Americano preocupa os jogadores do Fluminense. "É um adversário difícil de ser batido. Teremos de ter muita determinação", afirmou o goleiro Kléber. O lateral-direito Leonardo Moura concordou com o companheiro. "O Americano conquistou a vaga pelos seus méritos. Não pode ser menosprezado."