Ramón Díaz volta ao comando do River O River Plate acertou a contratação do técnico Ramón Díaz para substituir Américo Gallego, que se demitiu antes mesmo do final do Campeonato Argentino, em que a equipe ficou em segundo lugar - o San Lorenzo foi o campeão. Ramón Díaz é o treinado mais vitorioso da história recente do River. Com ele, o clube ganhou quatro títulos nacionais (Apertura 96, 97 e 99 e Clausura 97) e dois internacionais (Libertadores 96 e Supercopa 97).