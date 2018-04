Ramon diz que Vasco já está adaptado ao Maracanã

"Já jogamos várias partidas no Maracanã, conhecemos o campo que é grande, podemos ter lá uma maior posse de bola, jogar com mais velocidade, mas temos que manter a postura. Estamos ambientados com o Maracanã e temos que jogar um jogo simples para conseguir a vitória" explicou Ramon.

O primeiro jogo do Vasco no Maracanã na Série B deste ano foi no dia 22 de agosto, na vitória por 4 a 0 sobre o Ipatinga. Depois, o clube voltou ao estádio mais duas vezes: na derrota por 2 a 0 para o Ceará e na vitória sobre o Guarani, por 1 a 0.

Desta vez, o Vasco enfrenta o Duque de Caxias, que ocupa a 16.ª colocação da Série B, com 30 pontos, a apenas dois da zona de rebaixamento. Apesar do momento ruim do adversário, Ramon prevê uma partida difícil.

"É um adversário difícil, estão buscando sair da posição que estão e temos que entrar em campo com um bom espírito de luta. Temos que manter os pés no chão, manter a humildade, respeitar o adversário e só assim vamos conseguir levar a melhor", concluiu Ramon.