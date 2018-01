Ramon é destaque no treino do Fluminense O meia Ramon, uma da principais contratações do Fluminense para a temporada 2004, foi o destaque do treino coletivo desta quinta-feira. O jogador marcou três gols e ficou mais animado para a estréia do time contra o Madureira, domingo, pelo Campeonato Carioca. Mesmo não estando 100% fisicamente, ele acredita que poderá realizar um bom jogo. "Vou dar o máximo para ajudar meus companheiros a estrear com vitória na competição", afirmou Ramon. O jogador disse estar à vontade no clube e feliz por fazer parte de um elenco de "qualidade". Esta não é a primeira vez que Ramon atuará com a camisa do Fluminense. Em 2001, ele disputou o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil pelo clube. No primeiro, atuou em seis partidas, conquistando quatro vitórias e dois empates. Além disso, marcou 6 gols. Na competição nacional, esteve presente em 11 jogos. Foram seis vitórias, três empates e duas derrotas.