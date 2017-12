Ramon e Edmundo devem reforçar o Flu O técnico do Fluminense, Valdyr Espinosa, começou a respirar aliviado. Embora apenas o meia Roger esteja garantido na decisão da Taça Guanabara com o Flamengo, sábado, o treinador ficou feliz em poder ver Ramon e Edmundo participando do treino de hoje. E Romário está praticamente liberado para a partida. A definição pela escalação dos três jogadores ocorre no coletivo de amanhã, nas Laranjeiras. "Será o momento decisivo. É o trabalho que se aproxima mais dos movimentos de um jogo de futebol. Somente após o coletivo poderemos determinar a participação deles", afirmou Espinosa. O médico do clube, Michel Simoni, demonstrou otimismo com relação ao aproveitamento de Edmundo. "Em momento algum deixei de acreditar que ele e Romário estarão juntos no clássico." Para o volante Juca, que se recuperou de contusão, a partida com o Flamengo será a mais importante da sua vida. "O público vai comparecer, a festa será bonita e queremos o título", disse o jogador. Ele espera que o Fluminense não cometa os mesmos erros do primeiro clássico da competição, quando o Tricolor vencia por 3 a 1 e deixou o Rubro-Negro virar o marcador para 4 a 3.