Ramon e Edmundo não devem reforçar Flu O técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, não definiu, após o coletivo de hoje, se vai escalar o meia Ramon e o atacante Edmundo entre os titulares na decisão da Taça Rio, domingo, contra o Vasco. Os dois jogadores se recuperam de contusões e treinaram normalmente ao longo da semana. No coletivo, apenas participaram de 15 minutos do trabalho. "Fui surpreendido pela recuperação de ambos. Porém, ainda não decidi. Tenho que pensar muito. São jogadores acima da média, mas que não estão bem fisicamente", afirmou Ricardo Gomes, que, na semana passada, nem sequer cogitava escalar Edmundo no clássico. A tendência é a de que o treinador opte pelo meia Alan e pelo atacante Marcelo para a partida.