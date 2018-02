Ramon e Fluminense em rota de colisão A relação entre o meia Ramon e o Fluminense está em crise e seu contrato com o clube pode ser rescindido. A exemplo do que ocorreu na quarta-feira, o atleta não treinou nesta quinta-feira e no final da tarde se reuniu com o presidente do Tricolor, David Fischel, nas Laranjeiras, para tentar solucionar o impasse. E, no campo, os problemas continuam, já que durante o coletivo, quatro jogadores (Edmundo, Júnior César, Rodolfo e Alessandro) se machucaram e podem ficar fora do clássico com o Botafogo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com os médicos do clube, a contusão mais preocupante é do atacante Alessandro, que sentiu dores na coxa esquerda. Destaque do Fluminense, o meia Roger disse estar "chateado" com a situação do Botafogo, mas fará o possível para derrotá-lo. "Já passamos por isso e sei que não é fácil. Torço para o Botafogo sair dessa fase e voltar a vencer, mas claro depois do confronto com o Fluminense", declarou Roger.