Ramon e Guilherme treinam no Botafogo O meia Ramon e o atacante Guilherme, principais reforços do Botafogo para 2005, fizeram nesta quinta-feira o primeiro treino em General Severiano. Eles participaram bem do coletivo, mas estão fora do confronto contra o América, no sábado, no Estádio do Maracanã, na estréia do Campeonato Carioca. A razão para a ausência de ambos é a má forma física, já que estavam de férias antes de acertar com o Alvinegro na quarta-feira. Ramon, de 32 anos, chega ao clube ciente da pressão que sofrerá da torcida para conduzir o Botafogo ao caminho dos títulos. Mas isso não o inibe. Lisonjeado com a recepção do elenco, ele disse que fará o possível para conquistar rapidamente a admiração dos torcedores. "Falta o entrosamento, mas isso a gente adquire nos coletivos. A recepção foi boa e espero retribuir isso com boas atuações nos jogos. Estou trabalhando para estrear o mais rápido possível", declarou Ramon.