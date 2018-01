Ramon é poupado de novo no Botafogo O meia Ramon, do Botafogo, está fora do clássico deste domingo contra o Flamengo, no estádio Luso-Brasileiro. Ele se recuperou de uma contusão que o tirou dos gramados por dois meses, treinou forte durante a semana, mas será poupado por decisão da comissão técnica. Ramon disse que, mesmo fora de campo, vai torcer por um triunfo do Botafogo, mas admitiu que a vontade de jogar era grande. "Estava confiante, me sentia bem fisicamente", afirmou o meia, sem esconder um pouco a decepção. O jogador falou ainda sobre o clássico e a boa fase do Botafogo. "É uma partida sempre difícil de ser vencida. O Botafogo vive um bom momento e o pensamento de todos é dar continuidade a esse maravilhoso trabalho", declarou Ramon, certo de que a equipe não sentiu muito sua ausência. "O time, mesmo sem a minha presença, foi bem. Mas sei também do meu potencial".