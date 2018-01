Ramon esclarece situação no Vasco O meia Ramon, do Vasco, divulgou uma nota nesta quinta-feira para esclarecer como está sua situação profissional. De acordo com o documento, o jogador é dono do próprio passe e o alugou ao clube vascaíno até 31 de dezembro. "O direito foi adquirido em audiência realizada em primeira instância, no qual ficou determinada a cessão do passe pelo Atlético-MG, além do reconhecimento de dívidas trabalhistas a serem pagas pelo clube." A nota foi motivada pela decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Belo Horizonte, Minas Gerais, que concedeu ao Atlético apenas o direito de revisão do recurso impetrado por Ramon. Uma nova audiência ainda será marcada, mas o fato não impede que o jogador negocie sua renovação contratual com o Vasco ou com qualquer outro clube.