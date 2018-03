Ramon espera continuar no Vasco O meia Ramon, do Vasco, ainda não renovou contrato, mas acredita que permanecerá no clube. O advogado do jogador, Guilherme Cruz, virá ao Rio para negociar com a diretoria vascaína a permanência do atleta até o fim do ano. Apesar de ainda não ter recebido nenhuma proposta, Ramon deseja continuar no Vasco. O desejo da diretoria do Vasco é o de contar com Ramon no Campeonato Brasileiro. O jogador daria o toque de classe no meio-de-campo e ele passaria muita experiência para os atletas mais jovens. A estréia do time vascaíno no Campeonato Brasileiro está marcada para o dia 10 de agosto, contra o Figueirense, no Estádio de São Januário.