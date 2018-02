Ramón, ex-Corinthians, é negociado com o CSKA Moscou O meia Ramón, dispensado pelo técnico Emerson Leão, foi negociado pela MSI com o CSKA Moscou, da Rússia, por 6,2 milhões de euros (R$ 17,6 milhões). Como Ramón passou pelo Parque São Jorge por empréstimo, o Corinthians não ganhará nada com transação. Melhor para o Atlético Mineiro, que terá direito a 10% do valor, ou 625 mil euros, como clube formador do jogador. Ramón se juntará a outros quatro brasileiros. O volante Dudu Cearense e os atacantes Daniel Carvalho, Vágner Love e Jô. A MSI também negocia o meia Carlos Alberto que pode ser anunciado no Fluminense. Sem espaço no time de Leão, o jogador pode voltar ao time que foi revelado.