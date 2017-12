Ramon: gol para continuar na seleção O meio-campista Ramon lamentou a derrota por 2 a 1 da seleção brasileira para a França, na semifinal da Copa das Confederações. ?Infelizmente perdemos, mas temos consciência que jogamos de igual para igual contra eles. Por sorte eles fizeram dois gols de bola parada e venceram o jogo?, afirmou o jogador, que se dizia feliz pelo gol marcado. ?Foi meu primeiro gol na seleção e senti uma forte emoção. Espero pelo menos que ele sirva para que eu continue na equipe?, acrescentou o jogador. O lateral esquerdo Léo - um dos destaques do jogo - viu virtudes na seleção brasileira. "Disseram que a França não iria respeitar a gente como fazia com outras seleções do Brasil, mas não foi assim. Eles respeitaram tanto, que ficaram jogando atrás, só saindo nos contra-ataques. Além disso, só fizeram gol de bola parada?, afirmou o jogador. O primeiro gol da França surgiu depois de um escanteio. O segundo, a partir de uma falta pela esquerda do ataque. O técnico francês Roger Lemerre confirmou as palavras de Léo. ?Coloquei em campo os meus melhores jogadores, porque o Brasil segue jogando num nível acima da maioria das seleções?, avaliou.