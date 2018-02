Ramon não treina e abre crise no Flu Insatisfeito por não ter atuado na partida contra o Atlético-MG, no domingo, o meia Ramon pediu para não treinar nesta quarta-feira e deve desfalcar o Fluminense no clássico de domingo contra o Botafogo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Ricardo Gomes não escondeu a irritação com o pedido do atleta e a tendência é que ele seja barrado. Para tentar amenizar a crise entre Ramon e o treinador, o presidente do Fluminense, David Fischel, disse compreender o descontentamento do atleta, mas frisou que Ricardo Gomes é quem escala a equipe. "Ramon quer jogar, até porque está bastante tempo fora do gramado (por causa de sucessivas contusões musculares). Há uma demonstração clara no elenco de que todos atletas querem disputar a posição de titular no Fluminense", ressaltou Fischel. Nesta quarta-feira pela manhã nas Laranjeiras, os reservas do Fluminense derrotaram o Barra, por 4 a 0, com um gol do atacante Romário, que reforçou a equipe. Recuperado de contusão, Edmundo atuou apenas no segundo tempo do jogo-treino e teve desempenho razoável. Para o clássico com o Botafogo, Arouca e Alan disputam vaga de Juca, que vai cumprir suspensão automática.