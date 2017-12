Ramón perto do acerto com o Vasco O meia Ramón, que estava no futebol japonês, e o presidente do Vasco, Eurico Miranda, se encontram na sexta-feira para acertarem o retorno do jogador ao clube. A conversa deveria ter ocorrido na terça, mas o atleta precisou resolver problemas particulares. Ramón também vem sendo assediado pelo Fluminense, mas as negociações com o Vasco estão mais adiantadas, principalmente por causa da última passagem do jogador no clube, em 2002, quando foi um dos destaques do time. Apesar de o presidente vascaíno não confirmar, a proposta feita ao jogador seria de R$ 70 mil mensais por um contrato de doze meses.