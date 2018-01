Ramon pode estrear no Vasco domingo O meia Ramon participou nesta quinta-feira do seu primeiro treino com bola após dois meses de inatividade, causada pelo litígio com o Atlético-MG. O jogador não sentiu nenhuma contusão e o técnico Evaristo de Macedo já cogita a possibilidade de escalá-lo na partida contra o América, domingo, pelo Campeonato Estadual, caso sua situação já esteja regularizada. "Foi bom o contato com a bola. Estou há muito tempo parado e, é claro, senti um pouco a falta de ritmo", disse Ramon. "Aos poucos, com treinamentos e jogos voltarei a minha forma para poder ajudar o Vasco." Já o atacante Euller deve permanecer no Vasco até agosto, quando termina o seu contrato. O empresário do atleta, o ex-jogador Alemão, disse nesta quinta-feira que, após o fim do compromisso, Euller só permanecerá no Vasco caso o clube consiga uma parceria.