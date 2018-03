Ramón pode reforçar Flu na final de domingo O meia Ramón, do Fluminense, ainda não está completamente recuperado de dores musculares. Porém, nesta terça-feira ele voltou a treinar e está bastante otimista quanto ao seu aproveitamento na decisão da Taça Rio, domingo, contra o Vasco. Assim como os demais jogadores, Ramón fez um trabalho físico numa praia da zona sul do Rio. "Treinei forte e não senti nada. Tenho quase certeza que estarei em campo. Quero muito ajudar o Fluminense a ser campeão." Mas ele vai precisar mostrar ao técnico Ricardo Gomes que estará apto para participar do jogo. O treinador já deixou claro que não pretende correr riscos na decisão e que só vai escalar quem estiver 100% fisicamente.