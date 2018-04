Ramon projeta reação do Vasco no Carioca após goleada Nada melhor do que aplicar uma goleada para aliviar a tensão. Ainda mais 9 a 0 contra o América, no último fim de semana. Nesta segunda-feira, em São Januário, os jogadores do Vasco esbanjavam sorrisos e curtiam o momento favorável depois de um início de Campeonato Carioca tão ruim.