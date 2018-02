Ramon quer continuar no Fluminense Pretendido pelo Vasco para o lugar de Pektovic, que deixou São Januário e deve para o Fluminense, o meia Ramon avisou que prefere ficar nas Laranjeiras. "Meu contrato termina no dia 31 de dezembro de 2004 e espero renovar. Fiquei sabendo do interesse do Vasco, que também tenho muito carinho, mas não tem nada certo", afirmou o jogador do Flu. Enquanto isso, a diretoria do Vasco tenta renovar o contrato de alguns jogadores. São eles: o meia Róbson Luiz, o atacante Marco Brito e os zagueiros Henrique e Fabiano.