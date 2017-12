Ramon reforça o Botafogo na quarta O meia Ramon será o camisa 10 do Botafogo no confronto de quarta-feira, contra o Paraná, fora de casa. Ele se recuperou bem de uma contusão que o afastou por dois meses dos gramados e espera ajudar o clube a seguir na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Apesar da experiência, Ramon não escondeu a ansiedade de voltar a jogar. Disse estar confiante em apresentar um bom futebol, mas não quer ser rotulado como o salvador da pátria. "Venho treinando normalmente, sei da minha capacidade e estou doido para entrar em campo. Me coloquei à disposição do treinador e espero fazer uma boa partida", declarou Ramon, que não sabe se vai agüentar os 90 minutos. "Não sei responder".