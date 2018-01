Ramon troca o Vasco pelo Japão O meia Ramon não vai atuar pelo Vasco na temporada 2003. O jogador recebeu uma proposta do futebol japonês e já entrou em acordo com o presidente do clube carioca, Eurico Miranda. Eles tinham um trato que, caso o atleta permanecesse no Brasil, ficaria no time vascaíno. De acordo com Ramon, a proposta do Verdy Tokio era irrecusável. "Vou para o Japão com o sentimento do dever cumprido no Vasco", afirmou o jogador. Ele assinou contrato de 11 meses e vai atuar ao lado do atacante Edmundo, que recentemente renovou com o clube japonês. Eurico declarou que não tem condições financeiras para cobrir a proposta.