Ramon volta a atenção para o Carioca Depois da boa atuação na vitória do Fluminense sobre o Caxias, por 3 a 1, pela Copa do Brasil, o meia Ramon disse nesta quinta-feira que o clube precisa se recuperar no Campeonato Carioca. O jogador frisou que a partida contra o Friburguense, sábado, é vital para o Tricolor buscar a classificação às semifinais da competição. "É um jogo decisivo. Sabemos que será complicado pelas condições do campo e a pressão da torcida. Mas só podemos pensar na vitória", afirmou Ramon. Para facilitar o trabalho do Fluminense, o técnico Valdyr Espinosa contará com o retorno do atacante Romário, recuperado de um fadiga muscular, e a estréia do meia Roger.