Ramon volta e tenta continuar no Flu O meia Ramon voltou a treinar nesta terça-feira no Fluminense. Com o fim do seu empréstimo no último dia 30, o Tricolor tenta comprar o passe do Atlético-MG. Apesar da tentativa, o superintendente de futebol do clube carioca, Paulo Angioni, afirmou que "dificilmente" o jogador permanecerá nas Laranjeiras, pois o Fluminense não tem dinheiro para realizar a negociação. Apesar do desânimo do dirigente, Ramon acredita que fica no clube para a disputa do Campeonato Brasileiro. "A conversa com o Oswaldo de Oliveira (técnico) me deixou bastante animado. Estou confiante em um esforço da diretoria para acertar", disse. O atleta afirmou estar disposto a pedir para a diretoria mineira facilitar a sua transferência definitiva para o Tricolor.