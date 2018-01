Ramon x Romário é atração no Maracanã De um lado, Romário. Destaque do Vasco, mesmo com 39 anos - comemorou aniversário neste sábado. Do outro Ramon. Referência do Botafogo, aos 32 anos. Diante da escassez de bons jogadores no Rio, ambos serão, apesar da longevidade, os responsáveis por levar um bom número de torcedores neste domingo às 18 horas, ao Maracanã, no primeiro clássico do Campeonato Carioca: Vasco x Botafogo. Romário e Ramon se conhecem bem. No ano passado, atuaram juntos no Fluminense na companhia de mais duas estrelas: Roger e Edmundo. E, ao fim da temporada, saíram das Laranjeiras magoados. O atacante deixou o clube pelas portas do fundo, após entrar em atrito com o então técnico tricolor, Alexandre Gama. Já o meia foi dispensado sem ao menos ser procurado para tratar de uma possível renovação de contrato. Agora, ambas estrelas não se deparam em seus respectivos clubes com uma declarada ´guerra de vaidades´, comuns em 2004. Lidam com elencos mais jovens, que buscam um espaço no cenário do futebol brasileiro. Por isso, muitos companheiros os vêem como ídolos e nem ousam questioná-los. "Romário é diferenciado. Ele é craque, me espelho nele para fazer gols", declarou o vascaíno Alex Dias, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2004, pelo Goiás, com 22 gols. "O Ramon dispensa comentários. Vai dar muita qualidade ao meio-de-campo do Botafogo", disse o volante Túlio, do Alvinegro. Romário, assim como Ramon, parece um jovem iniciando a carreira ao falar sobre o clássico. Não será surpresa se o consagrado artilheiro, que deve encerrar sua carreira ao fim do Carioca, se emocionar ao pisar no gramado do Maracanã. "É um momento especial. Será a minha primeira partida com 39 anos." A ansiedade de Ramon não é diferente. Ele não vê a hora de entrar em campo e escutar a torcida alvinegra gritando seu nome. "Espero retribuí-la com a vitória." Na função de coadjuvantes, Alex Alves, com a camisa alvinegra, e Alex Dias, com a cruzmaltina, prometem roubar a cena com gols e passes certeiros para os companheiros. O mesmo não se pode dizer de Allan Dellon, do Vasco, e Guilherme, do Botafogo - reforços recepcionados com status de craque nas duas sedes. O primeiro, homônimo de um galã de cinema, teve um estiramento na virilha direita e vai ficar pelo menos 10 dias afastado dos gramados. Atuou duas vezes com a camisa do Vasco em 2005, mas não deixou boa impressão. Já Guilherme não tem condições físicas de iniciar uma partida. Com a contusão de Allan Dellon, o técnico do Vasco, Joel Santana, optou por antecipar o retorno de Róbson Luís, que se recupera de contusão. Já no Botafogo, o treinador Paulo Bonamigo barrou Rafael Marques e Almir para colocar Rafael Marques e Juca respectivamente, em campo.