Rancing Santander sonha com Romário O excêntrico presidente-treinador do Racing Santander promete contratar Romário para ajudar a livrar o time do rebaixamento - está em 17º lugar do Campeonato Espanhol, com 20 pontos. "Estou negociando há uma semana. O contrato de Romário com o Fluminense tem uma cláusula que prevê sua liberação se receber uma proposta irrecusável do exterior. E eu vou contratá-lo", disse Dimitri Piterman. Mas é bom correr, porque as inscrições terminam sexta-feira. Piterman tem 39 anos, nasceu na Ucrânia e mudou-se para os Estados Unidos quando tinha 13. Foi um atleta de elite e por pouco não disputou a Olimpíada de 92 representando os Estados Unidos no salto triplo. Há pouco mais de uma semana ele tornou-se o principal acionista do Racing. Sua primeira providência foi demitir o treinador e assumir o cargo. Como não tinha credencial para dirigir o time do banco, ele se credenciou como fotógrafo do site do clube, vestiu um jaleco de jornalista e foi à luta. O time perdeu por 3 a 1 para o Osasuna. "Ponho dinheiro no clube e a Federação não me deixa sentar no banco, mas qualquer analfabeto que seja técnico pode", reclamou.