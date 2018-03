Rangers vence Fiorentina e está na final da Copa da Uefa

O Glasgow Rangers venceu por 4 a 2 nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a volta das semifinais da Copa da Uefa e se classificou para a final da competição. Jogando em casa, a Fiorentina esteve melhor e massacrou o time escocês, tanto que ao final dos 120 minutos de partida, os italianos haviam finalizado 29 vezes, contra sete do Rangers. No início do segundo tempo da prorrogação, o time escocês ainda perdeu o atacante Daniel Cousin, expulso após dar uma cabeçada no meia Fabio Liverani, da Fiorentina. Na final do dia 14 em Manchester, o Rangers vai enfrentar o Zenit, da Rússia, que goleou o Bayern de Munique por 4 a 0 no outro jogo desta quinta.