Ranielli e Basílio reforçam Ituano Disposto a conquistar o inédito titulo de Campeão Paulista da Série A-1, a diretoria do Ituano resolveu investir pesado na contratação de reforços para a disputa da competição. Na manhã desta quarta-feira foram apresentados o meia Ranielli, ex -Ponte Preta, Vasco e Juventude, e o atacante Basílio, ex-jogador de Coritiba e Palmeiras. As duas novas contratações foram definidas somente após a primeira derrota do time dentro do Paulistão, para o Rio branco, em Americana, por 2 a 0. "Faltava experiência ao time", explicou o empresário Oliveira Júnior, que administra o futebol do clube. O Ituano tem 13 pontos, na sexta posição, mas está a apenas três pontos de América e Juventus que dividem a liderança do Paulistão que, neste ano, não conta com a participação dos grandes clubes. No domingo à noite, o supervisor Homero Santarelli iniciou uma verdadeira caçada aos reforços. Ranielli foi localizado em sua fazenda no interior de Goiás, esteve em Santos na terça-feira à noite e se apresentou logo pela manhã no estádio "Novelli Junior ". Ele já atuou em vários clubes do interior como Ponte Preta, Matonense e Botafogo. Entre os grandes de São Paulo já defendeu Palmeiras e Santos. Atuou ainda por Vasco da Gama-RJ, Juventude-RS e Sport Recife, além de passar pelo futebol japonês. Ele está com 31 anos. Apesar da contratação, o atacante Basílio ainda briga para poder jogar. O jogador ganhou na Justiça do Trabalho seus direitos federativos junto ao Palmeiras e tem em mãos uma liminar que o permite jogar por qualquer clube, mas o time da Capital ainda espera receber uma quantia em dinheiro pela sua saída. Os dois já realizaram exames médicos e devem, inclusive, participar do jogo-treino contra o Jundiaí na tarde desta quarta-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Caso atuem e nada sintam, devem ser confirmados pelo técnico Ruy Scarpino na partida de domingo, contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, em Itu.