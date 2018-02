Ranking: Brasil lidera e França cai A Fifa declara: não há sinais de que a liderança do Brasil no ranking mundial de seleções seja ameaçada no futuro próximo. Nesta quarta-feira, a entidade máxima do futebol divulgou sua classificação e a seleção brasileira aparece, mais uma vez, com uma vantagem considerável em relação aos demais países. A surpresa do ranking, porém, é a queda da França, que deixa de ser a vice-líder e dá seu lugar para a Espanha. Os espanhóis estão com 780 pontos, contra 853 pontos do Brasil. Já os franceses estão com 778 pontos, seguidos pela Argentina, com 761. Outra surpresa anunciada pela Fifa é a primeira vitória do time do Afeganistão, que desde meados dos anos 90 havia sido banido da entidade e das competições internacionais. O time de Cabul venceu o Quiguiquistão por 2 x 1 na semana passada, e subiu cinco posições no ranking mundial. O Afeganistão, agora, ocupa a 198ª posição. Entre as 50 melhores seleções do mundo, a Fifa informa que 26 são européias. Apenas seis são sul-americanas. O próximo ranking será divulgado no dia 23 de abril. Veja o ranking das 10 melhores seleções do mundo, segundo a Fifa: 1.Brasil 853 pontos 2.Espanha 780 3.França 778 4.Argentina 761 5.Alemanha 758 6.Holanda 752 7.Turquia 732 8.México 729 9.Inglaterra 725 10. EUA 723