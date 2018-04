Ranking de revista espanhola coloca Neymar no topo em valor comercial

SÃO PAULO - De acordo com ranking da revista SportsPro, Neymar lidera a lista de 2013 dos atletas com maior valor comercial do mundo neste momento. O jogador brasileiro aparece na frente de esportistas pesos pesados, como do próprio argentino Lionel Messi, craque do Barcelona. Messi ocupa o segundo posto dessa corrida, mas certamente perde para o brasileiro por ser mais tímido e gostar de aparecer menos nos meios de comunicação e redes sociais.

A lista da revista espanhola tem nas posições seguintes a dos jogadores de futebol, o golfista britânico Rory Mcllroy, o jogador de futebol americano do Washington Redskins, Robert Griffin, o corredor jamaicano Usain Bolt, lenda dos Jogos Olímpicos. "Não há dúvidas de que Messi é o melhor jogador do mundo, mas sabemos que ele não é carismático fora de campo tampouco se mostra animado em aparecer diante das câmeras", comentou o redator-chefe da SportsPro, David Cushnan, de acordo com o site Sport.es.

O português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, também figura nesta lista, mas apenas na 8ª posição. Outros jogadores de futebol que figuram no ranking no Top 50 da publicação são: o belga do Manchester City, Vicent Kompany, e o meia inglês do Arsenal, Jack Wilshere.