Ranking ignora má fase do Palmeiras Enquanto vive uma situação crítica no Campeonato Paulista, o Palmeiras foi considerado o terceiro melhor clube do mundo na atualidade, segundo o ranking divulgado nesta segunda-feira pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). O ranking é feito com base nos últimos resultados das equipes, tanto em competições nacionais quanto internacionais. E atualmente é liderado pelo Boca Juniors, da Argentina, que tem 308 pontos. Em seguida, vem o Arsenal, da Inglaterra, com 284. O Palmeiras tem 278. A equipe de Parque Antarctica ficou à frente de Real Madrid, da Espanha, e Galasataray, da Turquia, que também disputarão o Mundial de Clubes na Espanha.