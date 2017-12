Ranking indica "supremacia" brasileira O Brasil caminha para ser apontado pela Fifa como a equipe do ano. Nesta quarta-feira, a entidade publicou o penúltimo ranking de 2005 e indicou que a seleção brasileira tem uma "inquestionável supremacia". A escolha da melhor time do ano está baseado no desempenho das seleções no ranking da Fifa. Se de fato sair vencedor, o Brasil repetirá os feitos de 2003 e 2004. No ranking divulgado nesta quarta-feira, o Brasil aparece com 841 pontos, contra 796 da seleção da República Checa, que ocupa a inédita segunda posição na classificação. O posto foi obtido depois da sua classificação para a Copa de 2006, ainda que na repescagem. Holanda, também classificada para o Mundial da Alemanha, agora está na terceira colocação, com 791. Os argentinos continuam ocupando a quarta posição, seguidos pelos franceses. Outra seleção que se deu bem no ranking divulgado este mês foi a Espanha, também classificada para o Mundial na repescagem, mas que na classificação da Fifa conseguiu superar México e Estados Unidos. Mas nem todos os principais colocados no ranking estarão na Alemanha em 2006. Os turcos, por exemplo, ocupam a prestigiosa 11ª posição na classificação, mas não irão ao Mundial. Equipes como a Dinamarca, na 13ª colocação, Grécia, 17ª e atual campeã da Europa, Uruguai, na 18ª posição, e Camarões, em 22º lugar, também estão fora da Copa. Curiosamente, países como a Australia, na 49ª posição no ranking, Togo, na 56ª colocação, e Angola, no modesto 62º lugar, estarão entre as 32 seleções que disputarão a Copa do Mundo em 2006. Resultado - Com o próximo ranking da Fifa sendo divulgado no dia 19 de dezembro, os pontos obtidos pelo Brasil até agora praticamente asseguram à seleção brasileira o título de melhor equipe do ano. Em 2005, a seleção brasileira atuou em 16 jogos oficiais, vencendo dez, empatando quatro e sofrendo apenas duas derrotas, para a Argentina e México. Foram 47 gols marcados, uma média de quase 3 por partida, e 14 gols sofridos. O Brasil ainda venceu a Copa das Confederações e terminou em primeiro lugar nas Eliminatórias para o Mundial de 2006.