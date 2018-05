Raonic elimina Tsonga e encara Murray na semifinal em Paris

O canadense Milos Raonic será o adversário do escocês Andy Murray na semifinal do Masters 1000 de Paris, na França. O vice-campeão de Wimbledon vai rever seu algoz da final londrina após derrotar o local Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4).

O jogo terá todos os holofotes em Paris porque poderá definir o novo número 1 do mundo. Se Murray vencer novamente Raonic, como fez na decisão em Londres, alcançará o topo do ranking pela primeira vez na carreira.

A vitória será suficiente para alterar o topo porque o sérvio Novak Djokovic foi eliminado mais cedo, ainda nas quartas de final, pelo croata Marin Cilic. Com o revés, o número 1 não poderá defender o título conquistado em Paris no ano passado.

E, sem esses pontos, poderá ser superado por Murray na próxima atualização do ranking. Para tanto, o britânico só precisa vencer Raonic neste sábado. Será o 12º confronto entre os dois tenistas no circuito profissional. O britânico leva vantagem, com oito vitórias e apenas três derrotas.

Se for derrotado na semifinal em Paris, Murray ainda poderá sonhar como o posto de número 1 do mundo no ATP Finals, a última competição do ano. Dependendo dos resultados neste torneio, que reúne os oito melhores tenistas da temporada, o britânico poderá terminar o ano como o novo líder do ranking.