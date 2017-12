Raphael Veiga descarta sair do Palmeiras para a próxima temporada

Ficar no Palmeiras e ter mais espaço no time titular em 2018. O meia Raphael Veiga é claro e direto ao falar quais os planos para o próximo ano e, com isso, esfriar boatos de uma possível saída do clube por empréstimo. O jogador visitou o Estado nesta quinta-feira para participar do Estadão Esporte Clube e aproveitou para fazer um balanço da primeira temporada na equipe.

O ex-jogador do Coritiba atuou em 22 jogos pelo Palmeiras e marcou dois gols, uma participação que ele espera ampliar em 2018. "Eu não joguei tanto quanto eu queria por diversos fatores, como as trocas de treinador que nós tivemos. Essas mudanças sempre complicam bastante o time. Foi um ano difícil para todos nós no clube", disse o meia de 22 anos.

Apesar de querer entrar em campo mais vezes, a possibilidade de ser emprestado para ter uma sequência maior de jogos em outro clube está descartada. "Para mim até agora não chegou nada de propostas. Quero ficar no Palmeiras para ser campeão pelo time. Espero ter mais sequência no time", comentou. "Foi um primeiro ano de muito aprendizado, porque vivi coisas inéditas na carreira, como até mesmo vestir a camisa do Palmeiras", explicou.

Veiga terá no próximo ano um novo concorrente por posição no meio-campo. A chegada de Lucas Lima, ex-Santos, faz a posição ganhar mais um jogador. O elenco já contava com Hyoran, Moisés, Guerra e o próprio Raphael Veiga. O aumento na disputa não deixa o jovem meia desanimado, por no entender dele, a sequência como titular no Palmeiras pode vir com o passar do tempo.

"É preciso ter paciência. Eu não sei mensurar corretamente isso, mas já na pré-temporada podemos sentir como será o restante do ano", disse. Como conselheiro da carreira, Veiga tem o ex-meia Alex, outro que também deixou o Coritiba para depois seguir ao Palmeiras. "Ele mesmo me disse que precisou esperar um pouco para jogar no clube. Estou trabalhando para ter minha chance", comentou.