Raphael Veiga é anunciado pelo Palmeiras e revela ser torcedor do clube

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia Raphael Veiga. O jogador de 21 anos já era dado como reforço certo do clube paulista, mas somente agora assinou contrato até o fim de 2021. E em sua primeira aparição vestindo as cores alviverde, revelou ser torcedor da equipe.

"Eu venho de uma família praticamente inteira palmeirense e foi meu avô, que era muito palmeirense, que começou com tudo isso. Ele passou pro meu pai, que passou para mim e para o meu irmão. Desde pequeno, esse sonho foi aumentando, até que comecei a jogar bola e sempre tive em mente vestir a camisa do Palmeiras", declarou ao site do clube.

Nascido em São Paulo, Raphael Veiga começou na base do Coritiba e ganhou espaço no elenco neste ano. No Brasileirão, foi um dos destaques da campanha do time paranaense e o ajudou a fugir do rebaixamento. Agora, "realizará o sonho" de vestir a camisa de seu clube de coração.

"Primeiramente, eu estou realizando um sonho. Estou bastante contente com tudo isso que está acontecendo na minha vida. Fico muito feliz por chegar ao Palmeiras e ainda mais nesta fase. Estou chegando para ajudar. Acredito que 2017 vai ser um ano muito importante e eu, assim como todos os outros, quero fazer parte", afirmou.

Raphael Veiga é o primeiro reforço confirmado pelo campeão brasileiro, que tem em 2017 o sonho de conquistar a Libertadores pela segunda vez. Antes dele, o Palmeiras havia confirmado somente seu novo técnico, Eduardo Baptista, que chega para substituir Cuca.

Com a contratação, Raphael Veiga traça o mesmo caminho de um de seus ídolos no futebol, Alex, que também deixou o Coritiba ainda jovem para atuar no Palmeiras. "Por causa da posição, é claro que gosto do Alex, mas, quando eu era menor, até tentei ser goleiro por causa do Marcos, mas não consegui. Ainda bem que não deu certo no gol", contou Raphael.

O meia agora vive a expectativa para entrar no Allianz Parque pela primeira vez como jogador do Palmeiras. "Serão duas emoções jogar no Allianz Parque: a primeira de torcedor, e depois a de jogador. Acho que serei um jogador torcedor dentro de campo."