Raphael Veiga é o terceiro reforço do Palmeiras para 2017

O meia Raphael Veiga é oficialmente o terceiro reforço do Palmeiras para 2017. Nesta sexta-feira, o clube paulista chegou a um acordo para transferência do jogador de 21 anos. As informações foram divulgadas inicialmente pelo site do Globoesporte e confirmadas pelo Estado.

O Palmeiras vai pagar R$ 4,5 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. O clube paranaense ainda detém 20% dos direitos do atleta e vai analisar nomes do elenco palmeirense para o ano que vem.

Depois de despertar o interesse de Corinthians e São Paulo, o meia tinha um acerto verbal com o Palmeiras. No último domingo, ele marcou um belo gol na vitória do Coritiba contra o Atlético-MG.

Além de Raphael Veiga, o Palmeiras já acertou as contratações do atacante Keno, que está no Santa Cruz, e do meia Hyoran, destaque da Chapecoense. O Palmeiras antecipou o planejamento do elenco para a próxima temporada tentar sair à frente dos adversários. A permanência do diretor de futebol Alexandre Mattos e do técnico Cuca ainda não está definida.