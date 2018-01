Raphael Veiga fica muito próximo de acerto com o Atlético-PR

Raphael Veiga esta muito próximo de ser o novo reforço do Atlético-PR. Mario Celso Petraglia, presidente do conselho deliberativo do time rubro-negro, afirmou ao globoesporte.com que o negócio já estaria fechado. A assessoria do jogador, entretanto, afirma que o Palmeiras liberou o jogador para negociar com o Atlético e que Veiga estaria disposto a fechar, embora ainda faltem as últimas conversas. O meiocampista tem contrato por mais quatro anos com o time paulista, que o repassaria por empréstimo de um ano à equipe paranaense.

Veiga foi formado na base do Coritiba, onde jogou até 2016, antes de ser comprado pelo alviverde paulista. No Palmeiras, disputou 22 jogos e marcou dois gols, mas acabou perdendo espaço com Cuca e Alberto Valentim e se tornou negociável na visão da diretoria do clube.

Agora, o meiocampista espera ter mais oportunidades de atuar. Além dele, o Atlético-PR já fechou a contratação do atacante Bergson, ex-Paysandu, e está próximo do lateral esquerdo Carleto, ex-Coritiba e do atacante Marcinho, ex-São Paulo. Outro que está perto de ser contratado é o holandês Clarence Seedorf para o cargo de técnico.

O Palmeiras considera já ter fechado todas as aquisições necessárias para o elenco, mas o mercado do clube não está terminado, visto que faltam realocar alguns atletas em outros clubes. Além de Veiga, outros nomes de jogadores jovens são cotados para sair em empréstimo, como o zagueiro Thiago Martins, o lateral direito João Pedro e meiocampista Hyoran.